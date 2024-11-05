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Песков: Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине

Киевский режим и страны Запада пытаются все больше интернационализировать конфликт на Украине, вовлекая в него Южную Корею. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия спекуляций о каком-либо участии военнослужащих КНДР в СВО.

Песков: Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине
© РИА Новости
"Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран, - отметил представитель Кремля. - В том числе и киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем".

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