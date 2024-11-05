В Кремле заявили, что выборы в Молдавии невозможно считать чистыми, поскольку сотни тысяч граждан этой страны, которые живут в России, не имели возможности проголосовать. Как пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это оказало влияние на результат выборов, и перспективы налаживания отношений России и Молдавии туманны.

«Мы можем утверждать, что сотням тысяч граждан Молдавии, которые проживают в России не была предоставлена возможность проголосовать, в отличие от граждан Молдавии, которые работают в европейских странах. Это не могло не оказать влияния на результаты, которые считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны манипуляций», — заявил Песков.

По мнению представителя Кремля, избранный президент Майя Санду «не является президентом свой страны».

«В самой стране большинство населения голосовало не за нее. Общество расколото. И это будет продолжаться», — убеждены в Кремле.

В связи с этим нет оснований надеяться на нормализацию отношений между Россией и Молдавией, полагает Дмитрий Песков.