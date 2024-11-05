Бывший мэр Краснодара прокомментировал назначение на пост И.О. губернатора Тамбовской области.

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов прокомментировал назначение исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области.

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Чиновник отметил, что решение президента России оценивает, как большую «честь и доверие», а также испытывает «высокую ответственность за возложенную задачу». Экс-мэр Краснодара напомнил, что является участником программы «Время героев», которая дала теоретическую и практическую подготовку для новой должности.

― Готов много и регулярно общаться с жителями, экспертами, общественниками, журналистами. Нужно не только решать объективно существующие проблемы, но и понимать точки роста, возможности для развития региона, ― написал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

Напомним, на новую должность участника СВО и действующего депутата Госдумы назначил президент. Это произошло после неожиданной отставки Максима Егорова, который занимал кресло главы региона с 2021 года. О кадровых перестановках стало известно вечером 4 ноября.