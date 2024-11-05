В постпредстве РФ заявили о готовности к длительным санкциям ЕС

Москва готова к тому, что ограничительные меры Европейского союза могут сохраняться в течение длительного периода времени и, возможно, десятилетий, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление постоянного представительства России при Евросоюзе.

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По словам дипломатов, 14 санкционных пакетов, принятых с 2022 года, служат для Брюсселя своего рода фундаментом, на котором прочно держится курс ЕС на всестороннее противодействие «российской угрозе».

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«Фактически евробюрократия загнала себя в выдуманную ею же парадигму, поставив будущее ЕС в зависимость от достижения целей и задач СВО. А значит и сами антироссийские санкции превратились для Евросоюза в составную часть его борьбы за собственное выживание», — указали в диппредставительстве.

Дипломаты отмечают, что Европейский союз из интеграционного объединения торгово-экономического характера стремительно превращается в идеологизированный блок с существенной военной составляющей. Санкции становятся для Брюсселя инструментом внешней политики.