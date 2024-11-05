Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине, вынудив США уйти «на позиции нормальной великой державы». Такой срок назвал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы сейчас проживаем этот острый период, я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесем поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас - обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны», — сказал Караганов.

Приведшее Зеленского в ярость решение Польши раскрыли

Он отметил, что доминирующая в мире социально-экономическая модель устарела. Это, по мнению эксперта, связано с ростом потребления и деградацией человека.

Ранее эксперт по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений генерал Жан-Клод Аллар заявил, что Европа не сможет поддерживать Украину без США.