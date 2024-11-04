Информацию об обысках у экс-губернатора Голубева опровергли

Информация о проводимых силовиками обысках у Василия Голубева, покинувшего пост главы Ростовской области, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора.

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Ранее местное издание 161.ру заявило со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве региона о якобы проводимых силовиками обысках в кабинете Голубева, связанных со строительством в регионе нескольких крупных объектов.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. Указ о смене руководства Ростовской области опубликован.