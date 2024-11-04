Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене руководства Ростовской области. Согласно тексту документа, временно исполняющим обязанности главы региона назначен возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Принять отставку губернатора Ростовской области Голубева В. Ю. по собственному желанию. Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в указе.

Президент РФ провел встречу со Слюсарем и предложил ему пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием.

Слюсарь - уроженец региона, он родился в Ростове-на-Дону 20 июля 1974 года. Окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова с присвоением квалификации "юрист". В 2003 году - аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне РАНХиГС).

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После окончания МГУ работал в коммерческих структурах, в частности был коммерческим директором ОАО "Роствертол" и руководил комитетом вертолетных программ ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром". Затем перешел на госслужбу в структуры Минпромторга.

С мая 2012 года по январь 2015 года Слюсарь занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, которым в то время был нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров. С 2015 года Слюсарь возглавил ОАК, сначала в должности президента, затем, с 2019 года по настоящее время - в должности генерального директора. Параллельно он является вице-президентом общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Также с декабря 2017 года входит в высший совет Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ранее действующий ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял регион с 2010 года.