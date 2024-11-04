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Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене руководства Ростовской области. Согласно тексту документа, временно исполняющим обязанности главы региона назначен возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Юрий Слюсарь.

Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
© РИА Новости
"Принять отставку губернатора Ростовской области Голубева В. Ю. по собственному желанию. Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области", - говорится в указе.

Президент РФ провел встречу со Слюсарем и предложил ему пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием.

Слюсарь - уроженец региона, он родился в Ростове-на-Дону 20 июля 1974 года. Окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова с присвоением квалификации "юрист". В 2003 году - аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне РАНХиГС).

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После окончания МГУ работал в коммерческих структурах, в частности был коммерческим директором ОАО "Роствертол" и руководил комитетом вертолетных программ ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром". Затем перешел на госслужбу в структуры Минпромторга.

С мая 2012 года по январь 2015 года Слюсарь занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, которым в то время был нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров. С 2015 года Слюсарь возглавил ОАК, сначала в должности президента, затем, с 2019 года по настоящее время - в должности генерального директора. Параллельно он является вице-президентом общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Также с декабря 2017 года входит в высший совет Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ранее действующий ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял регион с 2010 года.