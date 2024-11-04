Захарова прокомментировала выборы в Молдавии

Президентские выборы в Молдавии стали самыми недемократическими за все годы молдавской независимости, власти учинили беспрецедентные репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным ЦИК Молдавии, победу одержала действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33% голосов, - говорится в комментарии Захаровой. - Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса".

Она также отметила, РФ призывает власти Молдавии не углублять раскол общества и не идти на поводу у западных кредиторов. Власти Молдавии должны учитывать интересы граждан, выступающих за сохранение связей с Россией.

Захарова заявила, что власти Молдавии учинили на выборах многочисленные нарушения и фальсификации.