Песков назвал вбросом статью WSJ о задержании в ЕС диверсантов из РФ

Власти РФ отвергают обвинения в якобы причастности российской военной разведки к пересылке взрывчатых веществ в Евросоюз. Так прокомментировал публикацию The Wall Street Journal официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американская газета писала, что пересылка взрывчатки являлась некой тайной операцией РФ. В конце октября прокуратура Польши сообщала о задержании четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, которая занималась отправкой через курьерские службы в государства блока и Британию посылок со спрятанными в них взрывчатыми веществами и опасными материалами.

По словам Пескова, WSJ и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы. Они всегда не подкрепляются сколько-либо достоверными фактами.

«Это, я думаю, один из таких вбросов», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков говорил, что выборы в Молдавии были недемократичными и нечестными.