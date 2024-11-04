Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал он.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратил внимание парламента на необходимость принять меры в связи с военным сотрудничеством КНДР и России.