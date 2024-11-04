Интригующее послание в понедельник, 4 ноября, внезапно появилось на здании посольства Соединенных Штатов в Москве.

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Надпись на английском языке в переводе на русский гласит, что голоса на грядущих выборах американского президента неважны, поскольку победитель уже давно известен. При этом в тексте заметна игра слова, когда словосочетание «PUT IN for» (в данном контексте — проголосовать — прим. «ВМ») отсылает к фамилии президента России Владимира Путина и недвусмысленно указывает на фигуру таинственного выгодополучателя, передает 360.ru.

Издание The New York Times со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко заявило, что победа любого кандидата на выборах президента США окажется выгодной для России в контексте конфликта с Украиной. По словам эксперта, результат подсчета голосов так или иначе с высокой вероятностью станет причиной заметных политических изменений внутри США.

До этого издание сообщало, что некоторые члены команды президента Украины Владимира Зеленского считают, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может оказаться выгодной для Киева. Власти верят в желание политика продемонстрировать силу на мировой арене.