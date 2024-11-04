Путин поговорил с детьми солдат, погибших на СВО

Российский президент Владимир Путин на Красной площади пообщался с юными активистами, чьи отцы участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине и погибли при выполнении боевых задач. Об этом пишет РИА Новости.

Одним из таких детей был 11-летний Кирилл из Омска, чей отец погиб в зоне СВО в мае 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества. Семья мальчика при содействии комитета семей воинов Отечества помогает другим людям, попавшим в схожую ситуацию, привлекая их на различные мероприятия, а также участвует в сборе и поставках гуманитарной помощи военным.

Еще один ребенок, 12-летняя Варвара из Тверской области, рассказала историю о своем отце. По ее словам, он был летчиком-снайпером и погиб в апреле 2022 года при выполнении боевой задачи.

Другая девочка, 16-летняя активистка Сабина, рассказала, что ее отец сражался за Донецк и Россию с 2014 года и погиб в ходе СВО. Она также, как и Кирилл, занимается гуманитарной помощью, а также посещает пункты временного размещения беженцев.

До этого Путин прокомментировал ситуацию в Курской области. Он заявил, что регион полностью зачистят от ВСУ, после чего будет очень востребована работа волонтеров.