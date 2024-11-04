Названо возможное условие избежания третьей мировой войны

Избежать третьей мировой войны сейчас можно только повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет. Возможное условие избежания мирового конфликта назвал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать третьей мировой войны», — считает эксперт. По его мнению, избежать конфликта можно только путем «повышения роли ядерного сдерживания в международных отношениях на этот период 15-20 лет».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие диалога по Украине очень опасно — есть риск третьей мировой войны.

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, по последним сводкам о боевых действиях на Украине видно, что бои становятся жестче и стремительнее, поэтому для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога.