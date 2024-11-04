Путин обнял двенадцатилетнюю девочку на Красной площади

В День народного единства президент РФ Владимир Путин на Красной площади пообщался с детьми погибших на СВО Героев России. Кадры разговора опубликовал журналист канала «Россия 1» Павел Зарубин.

Двенадцатилетняя Варвара из Тверской области рассказала президенту, что ее отец, летчик-снайпер погиб в 2023 году. Он был в звании полковника, и «считался одним из лучших летчиков страны». Сейчас Варвара живет со старшей сестрой и мамой.

После этого президент обнял дочь погибшего Героя.

Другая девушка, Светлана, рассказала, что она из Донецка, ее папа был командиром батареи и погиб на СВО. Он воевал с 14 года и как только узнал о перевороте в Киеве «сразу встал за Донецк, за Россию».

«На таких людях, как твой папа, Россия и держится», — сказал президент.

По сообщению пресс-службы Кремля, в День народного единства Владимир Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В церемонии участвовали члены общественных и молодёжных организаций, включая фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Ассоциацию ветеранов СВО.