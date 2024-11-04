Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российский лидер рассказал о ситуации в Курской области в ходе встречи с активистами регионального военно-патриотического центра «Вымпел».

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«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился к активистам президент.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 6 августа по 4 ноября противник потерял более 29,6 тыс. военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 078 боевых бронированных машин.