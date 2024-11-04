Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщило агентство РИА Новости, опубликовав соответствующее видео. В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также общественных и молодежных организаций.

На опубликованных кадрах видно, как почетный караул возлагает цветы к памятнику. После этого к монументу в сопровождении духовных лидеров России подходит сам Путин и также оставляет цветы.

На мероприятии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, главный раввин России Федерации еврейских общин России Берл Лазар и другие.

Также в возложении приняли участие представители организаций «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Защитники отечества», «Общероссийский народный фронт», а также «Юнармия» и «Вымпел».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что искренняя любовь к Родине, уважение к предкам и стремление стать достойными их подвигов помогут россиянам победить. Он поздравил россиян с Днем народного единства, прикрепив к посту фрагмент из фильма «Минин и Пожарский».