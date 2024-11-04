Второй за день российский губернатор объявил об отставке
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом пишет РИА Новости.
Глава региона отметил, что весь период в должности губернатора Ростовской области ощущал поддержку горожан и выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и правительству РФ за внимание.
В пресс-службе правительства Тамбовской области ранее рассказали, что губернатор региона Максим Егоров займёт новую должность на федеральном уровне.
«Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», — подчеркнули в областной администрации.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост.