В Госдуме назвали госпереворотом выборы в Молдавии

Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил результаты президентских выборов в Молдавии, назвав их государственным переворотом, сообщает РИА Новости.

«Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот», — заявил он, добавив, что у президента республики Майи Санду теперь легитимности не больше, чем у ее украинского коллеги Владимира Зеленского.

По мнению политика, Молдавия фактически лишилась суверенитета и государственности. Шеремет добавил, что в связи со сложившейся ситуацией признание Санду главой государства, выбранного путем свободного волеизъявления народа, означало бы поддержку политического терроризма.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после президентской кампании в Молдавии остались осложнения для народа страны. По словам дипломата, проблемами молдавского общества являются навязанный раскол и развязанный антагонизм людей, которые проживают на территории республики, а также «чудовищное проявление национальной или националистически ориентированной политики».