Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о решении подать в отставку.

— Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые надо исполнять, — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

В своем заявлении он выразил благодарность жителям региона за поддержку и совместную работу, которую удалось провести за три года на посту главы области.

Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку после массовых волнений в городе из-за убийства таксистки.

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко 6 августа ушел в отставку.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке руководителя республиканского МЧС Сергея Садаклиева. Такое решение министр принял сам после разговора с Аксеновым.

Начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель 12 июля подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Еще четверых сотрудников уволили.