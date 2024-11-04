Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генсека ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую Запад стремится акцентировать в контексте украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров выступил на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Он напомнил, что Запад при поддержке секретариата ООН требует «восстановить Украину» в границах 1991 года, ссылаясь на принцип Устава ООН об уважении территориальной целостности государств и серию резолюций.

По словам главы МИД РФ, в Уставе действительно есть такое положение, но «часть правды — это хуже, чем ложь.

«Потому что в Уставе ООН, до того, как там упомянута территориальная целостность, содержится признание права наций на самоопределение, которое послужило основой величайшего в последней истории процесса — процесса деколонизации», — сказал Лавров.

Он предложил генсеку ООН «настроить» своего официального представителя на «более внятное изложение» и толкование международного права.