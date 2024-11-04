В Совфеде назвали позорной организацию президентских выборов в Молдавии

Организация выборов в Молдавии является позором, так как конечный результат определен голосами на зарубежных участках. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Позорная организация выборов в Молдавии. Конечный результат определен не в самой стране, а извне. Он определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он назвал организацию голосования "беззастенчивой манипуляцией избирательным процессом", а благостные оценки избирательного процесса со стороны западных стран "позором".

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