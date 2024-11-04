Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США подготавливают Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией, если режим Зеленского не справится.

По его словам, США активно настраивают Европу на участие в прямом военном конфликте с Россией, сообщает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в ходе международного симпозиума «Создавая будущее». Он добавил, что США видят в этом сценарий на случай, если нынешний украинский режим не сможет выполнить возложенные на него задачи.

Министр подчеркнул, что такая линия поведения со стороны США представляет собой «самоубийственную авантюру» для Европы. Лавров отметил, что цели США могут включать в себя усиление напряженности на континенте и изменение соотношения сил в пользу Вашингтона. По его мнению, это может привести к дестабилизации европейского региона и иметь катастрофические последствия для всех участников конфликта.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, французский политик Николя Дюпон-Эньян предсказал Европе крах, вызванный конфликтом на Украине, который может угрожать стабильности континента, а в рамках саммита БРИКС в Казани Владимир Путин предложил сформировать евразийскую систему безопасности для укрепления региональной стабильности и сотрудничества.