Лавров рассказал о планах НАТО вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ

Страны — участницы НАТО вознамерились вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории — на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, прозвучавшим на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», странам Запада оказалось недостаточно той войны, которую они развязали против России в Европе.

Лавров отметил, что в июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в АТР.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — заявил он.

Министр добавил, что всем здравомыслящим наблюдателям становится ясно, что это — «путь в никуда».

Ранее Лавров заявил, что США готовят страны Европы к авантюре прямого военного конфликта с Россией.