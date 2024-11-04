Лавров: Германия «стыдливо смирилась» с разрушением «Северных потоков»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что власти ФРГ «стыдливо смирились» с разрушением «Северных потоков». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава МИД рассказал о результатах «расследования», предпринимаемого западными странами после терактов на трубопроводах, во время выступления на Международном симпозиуме «Создавая будущее».

«Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки» в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что теракты на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года.

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28 сентября Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма (ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса РФ). В тот же день в Германии предположили, что трубы газопровода могут навсегда стать непригодными для использования из-за ЧП.