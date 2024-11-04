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В Крыму оценили ущерб за годы в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму за годы нахождения в составе Украины, оценивается в несколько триллионов рублей. Об этом Владимир Константинов.

В Крыму оценили ущерб за годы в составе Украины
© Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

По его словам, при украинской власти на полуострове все имущество, доставшееся Крыму от Советского Союза, было разграблено или пришло в негодное состояние, что привело к упущенной прибыли.

Власти Крыма предварительно оценили ущерб от энергоблокады Киева

«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма», — сказал Константинов.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму подсчитают ущерб от пенсий и социальных выплат, которые были похищены Украиной у жителей полуострова десять лет назад.

«Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики», — сказал он.

Политика
Владимир Константинов
Республика Крым
Украина