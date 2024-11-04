В России ответили на обвинения главы МИД Британии

Обвинения британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в адрес России неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Он прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства о том, что Россия «отравляет мир», якобы распространяя дезинформацию. Дипломат призвал Лэмми «следить за выражениями», напомнив, какой пост тот занимает.

Посольство: глава МИД Британии оскорбил память павших, обвинив РФ в фашизме

«Он должен знать, что больше не является членом оппозиции или просто членом парламента, теперь он глава МИД, и ему стоит придерживаться дипломатических правил», — отметил он.

Келин добавил, что не знает ни одного политика, который позволяет себе подобные заявления. Он подчеркнул, что российский коллега Лэмми Сергей Лавров ведет себя совершенно иначе.