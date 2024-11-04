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В России ответили на обвинения главы МИД Британии

Обвинения британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в адрес России неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

В России ответили на обвинения главы МИД Британии
© РИА Новости

Он прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства о том, что Россия «отравляет мир», якобы распространяя дезинформацию. Дипломат призвал Лэмми «следить за выражениями», напомнив, какой пост тот занимает.

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«Он должен знать, что больше не является членом оппозиции или просто членом парламента, теперь он глава МИД, и ему стоит придерживаться дипломатических правил», — отметил он.

Келин добавил, что не знает ни одного политика, который позволяет себе подобные заявления. Он подчеркнул, что российский коллега Лэмми Сергей Лавров ведет себя совершенно иначе.

Политика
Андрей Келин
Лондон
Россия