В Чечне прокомментировали сообщения о «приказе» об обязательном ношении хиджаба

Информация о «приказе» об обязательном ношении хиджаба на территории Чечни не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

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Отмечается, что подобные сообщения распространились в соцсетях. На фоне этого в пресс-службе призвали чеченцев не доверять информации, которую публикуют недостоверные источники.

В Госдуме предложили отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

В 2024 году в России разгорелась общественная дискуссия вокруг никаба — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз. Начало ей положил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, предложивший запретить никаб. Его идею поддержали 66 процентов россиян.

В свою очередь, председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов предупредил, что запрет никабов приведет к негативным последствиям. Он полагает, что это может «разжечь определенные настроения в обществе».