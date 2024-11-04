Путин направил приветствие участникам международного симпозиума «Создавая будущее»

Форум «Создавая будущее» объединил на своей площадке представителей разных профессий, возрастов, поколений. Об этом в приветственном обращении к участникам форума рассказал президент России Владимир Путин.

Участие в мероприятии принимают ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты, деятелей культуры, молодежь и представители органов власти из 101 страны. Он отметил, что участники на площадке форума серьезно и обстоятельно обсудят перспективные, стратегические планы, а также расскажут о том, каким видят будущее России.

«Приветствую вас на международном симпозиуме «Создавая будущее» – первого крупного мероприятия национального центра «Россия». Убежден, что, несмотря на текущие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что главное – самим определять свое будущее. По мнению Путина, этот выбор должен осуществляться на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твердой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям.