В МИД РФ переименовали департамент сотрудничества с Европой

Департамент общеевропейского сотрудничества в составе российского МИД переименовали в департамент европейских проблем. Об этом в воскресенье, 3 ноября, рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

По словам дипломата, такое решение было принято на основе переоценки общемировой ситуации и тенденций изменения отношений России с западными странами. Переименование даст возможность показать направление работы ведомства, а также адаптировать его деятельность.

— (Переименование департамента связано — прим. «ВМ») с очевидной деградацией структур многостороннего сотрудничества в Европе, — передает слова Захаровой РБК.

Представитель МИД РФ заявила, что Великобритания намеренно дискриминирует россиян, именно поэтому правительство страны в одностороннем порядке лишило аккредитации дипломатов из РФ. По ее словам, Лондон нарушил все договоренности, обозначенные Венскими конвенциями.

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону закрывается с 14 октября в качестве ответной реакции на недружественную политику Бухареста в отношении России.