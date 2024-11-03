В офисе Зеленского говорят о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса, но эти заявления делаются исключительно для третьих стран. В Киеве так поступали не раз. Об этом сказал член Совфеда РФ Сергей Перминов, сообщает РИА Новости.

Перминов прокомментировал недавнее заявление Андрея Ермака, главы офиса Зеленского. В статье для латвийского издания Ермак написал, что главным условием окончания украинского кризиса «должен стать полный вывод российских войск».

«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам «готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях», — сказал Перминов.

По словам сенатора, таких заявлений было много и ранее, но важны практические шаги, а не публичные декларации.

Перминов добавил, что условия завершения конфликта четко обозначены президентом РФ Владимиром Путиным. Они включают вывод украинских войск с территории России, нейтральный статус Украины, отказ от антироссийских санкций.

Все другие предложения не будут отвечать национальным интересам России, подчеркнул политик.