Путин примет верительные грамоты новых послов

Президент Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших иностранных новых послов. Об этом сообщили в Кремле.

«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — отмечается в сообщении.

Верительные грамоты главе российского государства вручат в том числе дипломаты из Японии, Канады, Израиля, Италии, Испании, Ирландии, Нидерландов, Финляндии. Кроме того, грамоты Путину передадут послы дружественных государств: Белоруссии, Индии, Азербайджана и других. Между тем президент сменил посла России в Бангладеш, им стал Александр Хозин.