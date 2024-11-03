Власти Крыма намерены подсчитать ущерб от похищенных Киевом у местных жителей пенсий и социальных выплат. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Ущерб был нанесен в 2014 году, когда Киев вывел средства банков и вкладчиков.

«Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики», — сказал Константинов.

По его словам, в числе прочего украинские власти похитили у крымчан пенсии и социальные выплаты.

В октябре сообщалось, что Госсвет республики начал собирать документы и подсчитывать ущерб, причиненный Крыму в результате экономической, продуктовой, транспортной блокады и терактов со стороны Киева.