Стало известно о планах президента России на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у новых иностранных послов в России. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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Также Путин планирует принять участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, открыть ряд новых инфраструктурных проектов.

Помимо этого, президент выступит на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", где в том числе будут обсуждаться отношения России с западными странами.

В этом году дискуссионный клуб "Валдай" проведет пленарное заседание в Сочи 7 ноября. В его программе указано, что в этот день с 09:30 до 11:00 пройдет открытая дискуссия, посвященная итогам Валдайской конференции. Затем состоится пленарное заседание на тему "Безопасность для всех и каждого. Вместе в новый мир".

2 ноября Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стала информационная безопасность, в том числе в интернете. С докладом на совещании выступил глава Минцифры Максут Шадаев.