Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Два основных оппонента — кандидат от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, высказывают противоположные мнения о конфликте на Украине. Харрис заявляет о настойчивой поддержке Киева, Трамп — о завершении конфликта в случае своей победы. Как к их заявлениям относится президент России Владимир Путин и помогут ли выборы в США решить российско-украинский конфликт — в материале URA.RU.

Путин о Харрис

Заразительный смех и фаворит России

Путин оценил смех Харрис и отметил, что он очень заразителен и означает, что «у нее все очень хорошо». Об этом глава государства заявил на пленарном заседании IX Восточного экономического форума ВЭФ-2024, его слова передают в «Известиях».

На том же форуме Путин отметил, что фаворитом России, вместо снявшегося с гонки нынешнего президента Джо Байдена, является именно Харрис. Глава России подчеркнул, что в РФ будут поддерживать именно кандидата от Демократической партии.

«Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент — господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — подчеркнул Путин.

Санкции США

Путин выразил надежду, что Харрис в случае победы на выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против РФ. Он напомнил, что бывший американский лидер Трамп ввел против Москвы огромное количество ограничений.

Путин о Трампе

Старая дружба и доверие к Трампу

В интервью Bloomberg Трамп характеризовал свои отношения с Путиным как «хорошие». По его словам, они всегда «хорошо ладили», между ними никогда не стояла угроза конфликтов.

В свою очередь, Путин признавался, что хотел победы Трампа на выборах президента США в 2016, поскольку тот говорил о нормализации отношений с РФ. Этим он объяснил и предвзятое отношение к американским кандидатам в российском обществе. Слова Путина передает Life.ru.

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Также глава России заявил, что доверяет Трампу, когда тот говорит о стремлении завершить конфликт на Украине. По его мнению, кандидат от республиканцев искренен в своих заявлениях.

«То, о чём говорил господин Трамп совсем недавно, то, что я слышал — он говорил о стремлении сделать всё для того, чтобы закончить конфликт на Украине — мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем», — сообщил глава России на форуме БРИКС в Казани. Его слова передает РИА Новости.

В России серьезно относятся к заявлениям Трампа о завершении российско-украинского конфликта. Об этом заявил Путин на саммите ШОС, добавив, что не знаком с конкретными шагами, с помощью которых кандидат от республиканцев собирается урегулировать противостояние. Слова российского лидера передают в «Известиях».

Победа Трампа не принесет пользы для РФ

При любом исходе американских выборов Россия не должна ожидать существенных изменений во внешней политике, заявил Путин, добавив, что нынешняя власть настроила американцев в антироссийском ключе. Также глава государства назвал «полной чушью» обвинения в связях Трампа и Москвы.

Россия примет любого президента США

Россия готова работать с любым президентом Штатов, которого выберет американский народ. Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркнул, что позиции кандидатов должны оценивать граждане США, а Россия — сторонний наблюдатель. Свои заявления о том, кто из кандидатов предпочтительней для РФ, Путин объяснил, что говорил в первую очередь для российской аудитории, а не для американской.

Ранее стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.