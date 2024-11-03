Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

Премия за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года присуждена Наталье Виртуозовой, Павлу Дорошенко и Алексею Жаричу. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье Сергеевне, генеральному директору автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия", Дорошенко Павлу Валентиновичу, заместителю директора по выставочной деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия", и Жаричу Алексею Вячеславовичу, заместителю начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам", - говорится в опубликованном документе на официальном портале правовой информации.

Международная выставка-форум "Россия" проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Всего за восемь месяцев выставку посетили более 18 млн человек. Путин 1 июля распорядился создать в Москве национальный центр "Россия" для сохранения наследия выставки.