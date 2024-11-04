Кнайсль похвалила уровень безопасности жизни в России

Проживающая в России экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала об особенностях жизни в стране. Уровень безопасности в России она похвалила в беседе с «Известиями».

По словам Кнайсль, есть много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают ее нормальной. Она отметила, что более нормальными считает отношения в России между мужчинами и женщинами. Экс-главу МИД Австрии удивило, что она в любое время может гулять с собаками в любое время суток, что, по ее словам, невозможно в большинстве европейских городов и является формой свободы, основанной на безопасности.

Больше всего, продолжила дипломат, ее удивила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.

«Для меня Россия во многом связана со свободой, и я думаю, что это также заставляет многих людей стремиться переехать в Россию. Возможно, поэтому я выбрала жизнь в сельской местности, потому что, когда я еду на лошади и смотрю на горизонт, я благодарна за то, что живу здесь», — делится опытом Кнайсль.

Ранее Кнайсль рассказала, что переехала в свой новый дом в Рязанской области. Она уточнила, что живет там с кошками и утками.