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Патриарх Кирилл счел своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО

Возможность участия бойцов спецоперации в программе по подготовке управленческих кадров — очень современная инициатива, Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев», сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл высказался о подготовке героев СВО для госуправления
© Кристина Кормилицына/РИА Новости

По его словам, благодаря этой «правильной идее» проявляется забота о будущем нашего Отечества.

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Предстоятель РПЦ добавил, что приобретенная на фронте решительность и профессиональный опыт способны принести «добрые плоды».

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который также принял участие во встрече, выразил уверенность, что наставления патриарха помогут участникам программы «Время героев».

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Алексей Комиссаров
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РПЦ