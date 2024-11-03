Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал, из каких интересов действует президент Украины Владимир Зеленский и его администрация. Об этом он высказался в беседе с RT.

Медведев раскрыл цели Зеленского и подчеркнул, что украинские власти действуют из простых интересов. Одна из главных целей главы государства — как можно дольше удержаться у власти.

«Значит, задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит. Потому что вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — ну мы же понимаем, как они расходуются», — заявил он.

Медведев ответил на вопрос о существовании инопланетян

В том же интервью Медведев усомнился в способности кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.