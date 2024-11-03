Медведев заявил, что американцы должны узнать правду об убийстве Кеннеди

Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году стало великой трагедией американского народа. Оно показало, что не все управляется одной государственной машиной, и американцы должны узнать правду о трагедии, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в интервью RT.

Политик поначалу отшутился, услышав вопрос, "кто убил Кеннеди".

"Следующим вопросом, по всей вероятности, будет вопрос о том, когда откроют ангары, где хранятся мумии инопланетян", - предвосхитил Медведев и тут же добавил: "Это большая тайна".

"Что же касается убийства JFK (англ. сокр. от "Джон Фицджеральд Кеннеди" - прим. ТАСС) - это, на мой взгляд, великая трагедия американского народа", - дал оценку зампред СБ РФ. ъ

"И доказательство того, что целый ряд процессов, действительно, управляется не только из верхних этажей большого здания государства, но и другими силами", - добавил он.

Медведев напомнил о таком американском феномене как "глубинное государство", deep state.

"Никто эту (связанную с "дипстейтом" - прим. ТАСС) версию не отрицал, - отметил политик. - Но я не знаю". "Мне кажется, задача американцев - узнать правду об этом печальном событии", - уверен зампред СБ РФ.

Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). В тот же день полиция задержала его предполагаемого убийцу, Ли Харви Освальда, который через два дня сам был застрелен прямо в полицейском участке владельцем ночного клуба Джейком Рубинштейном. Сам факт убийства главы американского государства, как и личность Освальда до сих пор служат предметом для многочисленных спекуляций, в том числе в высших слоях США. В частности, сменивший Кеннеди на посту президента Линдон Джонсон был склонен искать убийц предшественника за рубежом.