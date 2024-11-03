Медведев ответил на вопрос о существовании инопланетян

Медведев отшутился на вопрос о существовании инопланетян
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом он высказался в беседе с RT.
Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее Медведев реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Чиновник шуткой ответил на замечание Суше о присутствии инопланетян среди людей.
«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие разыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи, как … Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян», — отметил он.