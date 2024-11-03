Медведев ответил на вопрос о существовании инопланетян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом он высказался в беседе с RT.

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Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее Медведев реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Чиновник шуткой ответил на замечание Суше о присутствии инопланетян среди людей.