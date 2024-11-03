Медведев предрек смерть Трампу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах должен будет выполнять все правила и продолжать поддерживать конфликт на Украине, а иначе его постигнет судьба убитого главы Штатов Джона Кеннеди. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Подуставший Трамп ... также будет вынужден соблюдать все системные правила. [Конфликт на Украине] ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK [Джоном Фицджеральдом Кеннеди]», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Зампред также назвал банальностями фразы Трампа о сделке и бывших хороших отношениях с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах в президенты США, которые пройдут 5 ноября, он найдет хорошее решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, если бы он был президентом, то СВО бы даже не началась.

Также кандидат в президенты отметил, что всегда «хорошо ладил» с российским лидером, будучи главой Штатов.

«Владимир [Путин] — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — сообщил Трамп в своей книге «Спасти Америку».

Основные кандидаты предвыборной гонки тратят большие суммы своих спонсоров. Сколько израсходовали Камала Харрис и Дональд Трамп на рекламу и кто дает им деньги, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.