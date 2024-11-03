У власти в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах будет находиться не только она и ее окружение, но и семейство экс-главы Белого дома Барака Обамы, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик в своем Telegram-канале также выразил уверенность, что итоги американских выборов ничего не изменят.

Камала глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обамы, — написал Медведев.

Медведев предрек смерть Трампу

По его словам, не имеет значения, кто из кандидатов победит на выборах: что Харрис, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп, отражают консенсус партий о необходимости поражения России. Зампред Совбеза РФ считает, что разница будет лишь в том, сколько денег выделит новый лидер страны сможет «выбить» для поддержки Украины и американского ВПК. В завершение он отметил, что лучшим подарком для кандидатов станет продолжение разгрома ВСУ и его руководства в Киеве.

Ранее Медведев заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в обещанный им срок. Он добавил, что американскому политику придется соблюдать все системные правила.