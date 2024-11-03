Приятным подарком для кандидатов на пост президента США в день выборов, 5 ноября, станет продолжение успеха российских сил в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил зампред Совфеда России Дмитрий Медведев.

«... лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост — продолжать громить киевский нацистский режим!» — написал Медведев в своем telegram-канале.

По его словам, выборы в Штатах для России ничего не изменят.

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Политик добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис обладает недостаточным опытом, легко поддается влиянию и будет ощущать страх перед окружающими ее людьми. По словам Медведева, фактическое управление страной возьмут на себя ключевые министры и их помощники, а также, косвенно, семья Обама.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп также окажется привязанным к системным правилам. Он не сможет остановить конфликт на Украине, заключил зампред.

Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома.