Российское посольство высказалось о перемещении войск США из Нигера в Бенин

Российское посольство в Котону отслеживает информацию о перемещении американских войск из Нигера в Бенин, заявил посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы, в отличие от наших западных коллег, признаем право Котону на свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности», — высказались в миссии.

Дипломаты добавили, что Котону не давал своих комментариев по данному вопросу.

Дружественные России страны унизили США в Африке

Ранее глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли рассказал, что американская сторона ведет переговоры с государствами Западной Африки, в частности с Кот-д'Ивуаром, Бенином и Ганой, о возможном размещении там войск, которых выводят из Нигера.

В мае Пентагон сообщил, что Вашингтон прорабатывает возможность создания военного присутствия в странах Западной Африки.