Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году

В России налога по банковским депозитам в 2024 году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

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По его словам, в предстоящем году необлагаемая сумма вырастет минимум до 210 тысяч рублей. Налог на доход по вкладам в текущем году придется заплатить впервые — до 2 декабря. Сумму рассчитает ФНС, после чего пришлет уведомление. Платить нужно с процентного дохода по вкладам за 2023 год.

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Не облагаемая налогом сумма - 150 тысяч рублей. Она рассчитывается так: сумму в 1 миллион рублей умножают на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году (15%). Для расчета налогооблагаемой базы ФНС берет все вклады гражданина в разных банках.

В 2025 году, когда придет налог за 2024 год, необлагаемая сумма будет как минимум 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ключевая ставка в настоящее время составляет 21%.