Лавров рассказал об итогах саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября, показал рост авторитета объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для TV BRICS.

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«Саммит продемонстрировал стремление все большего числа стран присоединиться к его работе», — добавил Лавров.

По словам министра, на саммите была согласована новая категория партнерства. Он подчеркнул, что целый ряд стран выразил заинтересованность стать странами — партнерами БРИКС.

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Лавров отметил, что принятую на саммите декларацию БРИКС получилось согласовать на основе баланса интересов, поиска взаимоприемлемых формулировок и без давления на кого-либо.

«Достигнуто взаимопонимание практически по всем основным вопросам», — резюмировал глава российского МИД.

Накануне Лавров сообщил, что вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных во вступлении в объединение, будет рассматриваться в 2025 году.

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