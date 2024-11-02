Пушков указал на тройной раскол в США по вопросу военной помощи Украине

В США существует тройной раскол по поводу военной помощи Украине на уровне исполнительной и законодательной власти. Об этом у себя в Telegram-канале заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Первый и самый главный раскол, по его словам, происходит между кандидатами в президенты США Дональдом Трампа и Камалой Харрис — первый заявляет о намерении сократить военную поддержку Украины, а вторая наоборот говорит о планах продолжить ее.

«Второй раскол — между демократами и республиканцами, прежде всего трампистами, имеющими значительные позиции в конгрессе США. Они выступают против бесконечной поддержки Украины: на их взгляд, это и дорого, и неоправданно, и опасно. Этот раскол сохранится независимо от исхода выборов и, вероятно, будет даже усиливаться в случае победы Харрис», — добавил Пушков.

Третий раскол происходит внутри нынешней администрации президента США Джо Байдена — госсекретарь Энтони Блинкен и Госдеп настаивают на продолжении помощи Украины «до победы», тогда как Пентагон является более реалистически настроенным и вынужден «иметь ввиду не только Киев, но и военную поддержку Израиля, возможное столкновение с Ираном и кризис вокруг Тайваня с участием Китая».

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