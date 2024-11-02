Слуцкий назвал смертным приговором отправку чехов в ряды ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал смертным приговором решение президента Чехии отправить 60 своих граждан в ряды ВСУ.

«Подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — написал депутат в своём Telegram.

Ситуация на поле боя «для хунты только ухудшается», и 60 чехов её «точно не изменят», заявил парламентарий.

«Прямое участие в военном конфликте граждан Чехии с санкции президента — плохой прецедент. Плохой — прежде всего для этой страны... Победа неизбежно будет за нами!» — заключил Слуцкий.

Как стало известно ранее, чешский лидер Петр Павел разрешил 60 чехам присоединиться к ВСУ для участия в боях против ВС России. Сенатор Андрей Климов после этого заявил, что если чехи вступят в ВСУ и попадут на поле боя, то их там «просто или пленят, или уничтожат, или искалечат».