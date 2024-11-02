Власти на Украине полностью зависят от воли западных стран, когда речь идет о решении каких-либо вопросов.

Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«По поводу того, чтобы не забирать пленных. О какой самостоятельности киевского режима тут можно говорить?» — задалась вопросом дипломат.

Она выразила уверенность, что нынешнее украинское руководство находится под полным контролем со стороны США и их союзников.

Как сказала Захарова, иногда Киев «выбивается из-под контроля» западных государств. Но это происходит только в те моменты, когда Украине нужны деньги или вооружения.

Представитель МИД РФ привела в пример угрозы украинского президента Владимира Зеленского по поводу создания ядерного оружия. Она обратила внимание, что после этого зарубежные партнеры выделили Киеву помощь в размере $50 млрд.

«Тогда можно говорить о том, что они как-то выходят из-под полного западного кураторства, а по остальными вопросам они полностью находятся в лоне западных решений, они сами себе не принадлежат», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что еще одним курьезным случаем стало принятие на Украине закона о запрете мирных переговоров с РФ. Киев «сам себе связал руки», поддавшись давлению со стороны Лондона и Вашингтона, резюмировала она.