Захарова обвинила Украину в саботаже обмена военнопленными

Украина в настоящее время саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Киев «сосредоточен исключительно на обмене боевиками националистических батальонов». Захарова добавила, что Украину интересуют «подразделения и военнослужащие, которых в РФ характеризуют в качестве экстремистских, террористических и националистических».

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«В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс обмена, который был и институционализирован и, собственно говоря, давал результаты», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что для Киева процесс обмена пленными является политическим и рассматривается как медийный инструмент для достижения своих интересов.